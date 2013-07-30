Фото astana.kz Фото astana.kz С 5 по 7 августа в Астане впервые пройдет международная конференция Европейского общества центральноазиатских исследований The European Society for Central Asian Studies (ESCAS), сообщили astana.kz в Департаменте коммуникаций и маркетинга Назарбаев Университета. В конференции, которая пройдет в Назарбаев Университет, примут участие около 200 представителей из 16 стран Азии, Европы и Северной Америки. Казахстан в этом году представят 13 вузов и исследовательских институтов. Начиная с 1987 года Конференция Европейского общества центральноазиатских исследований уже успела пройти в 11 странах мира с периодичностью раз в два года. В Центральной Азии нынешняя конференция ESCAS проводится впервые. «От степи до пашни: симбиоз кочевой и оседлой цивилизаций» - главная тема нынешней конференции, которая затрагивает культурное пространство Центральной Азии, основанное на переплетении различных пластов кочевой и оседлой цивилизаций. Исторические исследования показывают, что в казахской степи, где сегодня растет и развивается наш город, уже в 18-19 веках сходились и расходились, взаимодействовали и переплетались самые разные культурные пласты. «В нашем городе жили казаки и казахи, сарты и татары. На рубеже 20 века казахи составляли 30 процентов населения Акмолинска. То есть, на тот исторический момент или даже в более ранние исторические моменты мы не можем говорить, что какому-то народу присущ только один образ жизни. Жизнь всегда была многообразна. Процесс культурного заимствования и обмена никогда не прекращался», - делится Алима Бисенова, профессор антропологии Назарбаев Университета, член оргкомитета конференции. Программа конференции включает 48 сессий по дисциплинам в области антропологии, искусства и литературы, лингвистики, образования, истории, политики, социологии, а также пять круглых столов «Научные знания для широкой публики», «Святые места в Центральной Азии: длительность и трансформация», «Развитие миграционных процессов в постсоветской России и Казахстане», «Центральная Азия: от общей истории к общему будущему», «Видение и практика энергопотребления». astana.kz