Фото YK-news.kz Фото YK-news.kz В Казахстане вскоре будут внесены поправки в антимонопольное законодательство. Во всех регионах страны сейчас обсуждаются изменения в различные законодательные акты. Они касаются в первую очередь порядка утверждения тарифов на коммунальные услуги, установки общедомовых счетчиков тепла, ответственности коммунальщиков за сверхнормативные потери, передает корреспондент YK-news.kz. На днях в департаменте по регулированию естественных монополий по ВКО (ДАРЕМ) прошло заседание, на котором обсуждались новые поправки в закон. Начальник отдела по регулированию естественных монополий и цен ДАРЕМ Вера Болтовская рассказала о планируемых нововведениях. В частности, предлагается больше не вводить компенсирующие тарифы коммунальным предприятиям из-за превышения сверхнормативных потерь (например, воды или тепла). Вместо этого законотворцы хотят ввести персональную ответственность должностных лиц коммунальных предприятий за допущение сверхнормативных потерь. Если такое случится, то на работников предприятия может быть наложен штраф 500 МРП (более 860 тысяч тенге). Из тарифной сметы коммунальщиков предлагается исключить представительские, маркетинговые расходы, расходы на услуги банков по приему коммунальных платежей. И еще. По информации директора ДАРЕМ Кайрата Уразбаева, упрощается процедура подачи и рассмотрения заявок на повышение тарифа. Если раньше коммунальщики подавали документы только на бумажных носителях, то теперь это можно делать и в электронном виде. Таким образом, вместо двух китайских баулов с отчетами, заявка и все сопутствующие документы могут быть записаны на обычный диск. Специалисты ДАРЕМ ждут предложений коммунальщиков по изменениям в закон до 1 августа. Далее поправки будут направлены в Агентство по регулированию естественных монополий. Ирина Кирилюк YK-news.kz