Фото 24.kz Фото 24.kz С августа этого года девочек 9-11 лет будут прививать от рака шейки матки. Профилактическая вакцина в будущем поможет подросткам сократить вероятность заболевания раком еще до начала половой жизни. А также до первой встречи с вирусом. По мнению организаторов массовой иммунизации такая прививка значительно снизит заболеваемость раком шейки матки. Подобную практику поддерживают в 22 странах Европы, США, Канаде и 7 странах Африки. В Казахстане масштабная акция коснется двух городов: Астаны и Алматы. И, как заверили специалисты, прививка бесплатная. Мариям КОЙШИКУЛОВА, врач онколог-гинеколог: - По смертности и заболеваемости среди женщин на первом месте - рак молочной железы, на втором месте - рак шейки матки. Казалось бы, визуальная локализация, достаточно проходить обследование раз в год. Но рак возникает не сразу. Он идет поэтапно, проходит несколько стадий. Если вовремя лечить, то можно предотвратить. 24.kz