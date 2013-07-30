Фото 24.kz Фото 24.kz Астанчане теперь могут получить налоговые уведомления в режиме онлайн Налоговые уведомления онлайн. Столичный Налоговый департамент впервые в республике запустил программу, благодаря которой узнавать о задолженности или сумме начисленных обязательных платежей можно не выходя из дома. Для этого необходимо зайти на сайт www.astananalog.kz, ввести ИИН или паспортные данные и распечатать уведомление. Главное преимущество нововведения - экономия времени. Пока это касается только налога на недвижимое имущество, срок оплаты которого не позднее 1 октября. Фархат ОМАРОВ, руководитель управления непроизводственных платежей Налогового департамента по г. Астана: - В случае неполучения уведомления, нет необходимости приходить в налоговый орган. Распечатать и узнать сумму налога можно на сайте в разделе «Налоги и я». 24.kz