Фото ukranews.com Фото ukranews.com В грузинском городе Гори — на малой родине Иосифа Сталина — будет восстановлен памятник в его честь. Об этом сообщает «Грузия Online». Соответствующее решение приняло министерство культуры. Ранее за восстановление памятника выступило городское собрание Гори. По информации источника, памятник будет установлен перед домом Сталина. В прошлом, напомним, скульптура стояла на центральной площади Гори (впрочем, дом-музей советского вождя расположен неподалеку от нее). Предположительно, установка будет завершена к 21 декабря — к годовщине со дня рождения Сталина. Памятник Сталину высотой в семь метров был установлен в центре Гори в 1952 году. Летом 2010 года его демонтировали. Президент Грузии Михаил Саакашвили одобрил это решение. «Нельзя, чтобы в стране существовал одновременно музей оккупации («музей советской оккупации» ранее был открыт в Тбилиси — прим. Ленты.Ру) и памятник личности, по инициативе которой происходила эта оккупация», — заявил он. Позднее демонтированный памятник, по информации «Известий», журналисты обнаружили в селе Каралети (близ Гори), на территории заброшенной индустриальной зоны. Поклонники советского вождя выражали недовольство сносом памятника. В июне 2013 года представители общества «Слава Сталину!» провели акцию возле городской администрации Гори, потребовав, чтобы памятник вернули. Участники акции пригрозили перейти от мирных форм протеста к «худшим путям». После «революции роз» в Грузии были демонтированы памятники Сталину в Гори и некоторых других населенных пунктах. Ситуация, однако, стала меняться в прошлом году, после победы оппозиционной «Грузинской мечты» на выборах и формирования нового правительства. Демонтированные памятники в честь Сталина стали восстанавливать: они, в частности, появились в селах Акура и Земо Алвани (в восточной части страны). После выборов некоторые НПО также требовали закрыть «Музей советской оккупации». Новое правительство эти призывы пока не поддержало. lenta.ru