Южноафриканца решили выгнать из Новой Зеландии за лишний вес
Кадр: телеканал 3News Выходец из Южной Африки столкнулся с угрозой депортации из Новой Зеландии. Местные миграционные власти отказались продлевать рабочую визу Альтберту Бьютенису, поскольку сочли его чересчур толстым, сообщает BBC News. Свое решение миграционное ведомство объяснило тем, что все, кто приезжает в Новую Зеландию работать и жить, должны соответствовать медицинским стандартам страны, которая занимает одну из лидирующих позиций по количеству людей с лишним весом. Сам Бьютенис весит 130 килограммов. Как он утверждает, когда он переехал в новую Зеландию, он весил на 30 килограммов больше, но тогда это не показалось неприемлемым чиновникам. Более того, за все те шесть лет, что южноафриканец провел в Новой Зеландии, ему ни разу не отказывали в продлении рабочей визы. Сейчас Бьютенис с супругой живут в Окленде у родственников и пытаются оспорить решение миграционной службы. В апелляции супруги указали, что за последние годы мужчина не набрал вес, а наоборот, сбросил его и значит стал более здоровым. lenta.ru