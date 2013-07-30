Скриншот сайта ipanda.com Скриншот сайта ipanda.com Китайцы в ближайшее время запустят в Сети круглосуточную трансляцию из вольеров с пандами в исследовательском центре в Чэнду, сообщает «Синьхуа». Первые эфиры будут показаны на сайте ipanda.com уже в августе. В тестовом режиме сайт работает и сейчас, но пока на нем выложены только ролики, а «живых» трансляций еще нет. Посетители сайта смогут выбрать трансляции различной тематики: на ipanda.com можно будет увидеть взрослых, юных панд, а также панд-родителей. Всего будут доступны шесть каналов. Как заявили представители исследовательского центра, проект станет единственным в своем роде: ранее в таких объемах и в таком высоком качестве трансляции никто не вел. Съемки жизни панд будут вестись с 28 камер, установленных в разных вольерах. Всего на территории базы для панд проживают 80 животных разного возраста. Трансляции из вольеров или естественных условий обитания животных можно найти на сайтах зоопарков и заповедников в разных странах мира. Например, здесь в режиме реального времени можно увидеть, как живут совы, а тут – посмотреть на леопардов. На панду можно посмотреть здесь. lenta.ru