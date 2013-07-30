В Лондоне представят гамбургер «из пробирки»
Фото: Maastricht University В Лондоне через несколько дней состоится презентация гамбургера, котлету для которого сделают из синтетического, выращенного в лаборатории, мяса. Об этом пишет The Independent. Автором кулинарной новинки является профессор университета Маастрихта Марк Пост. Гамбургер приготовят в присутствии приглашенных гостей. Кто именно получит возможность первым увидеть блюдо, неизвестно. Сообщается, что котлета будет изготовлена из трех тысяч кусочков искусственной говядины, размер каждого из которых сопоставим с размером рисового зерна. На разработку гамбургера «из пробирки» ушло около 250 тысяч фунтов. Таким образом, бургер станет самым дорогим фастфудом в мире. Необходимые деньги профессору перечислил некий анонимный даритель. Возможно, он будет присутствовать на презентации блюда, и тогда его личность будет раскрыта. Мясо для гамбургера «выращено» из стволовых клеток коровы, убитой на бойне. По мнению Марка Поста, эта технология получения синтетического мяса будет полезна в будущем, когда спрос на мясные продукты будет превышать предложение. Как показывает практика, уже сейчас потребление мяса значительно растет, в частности, за счет Китая, где благодаря экономическому развитию население получает возможность покупать более дорогие продукты, в том числе качественную говядину, свинину, баранину и так далее. Ученый прогнозирует, что через пять-десять лет синтетическое мясо станет обычным продуктом, который войдет в рацион многих людей. Ожидается, что в будущем технология его производства станет более дешевой. lenta.ru