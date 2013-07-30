фото с сайта eco-turizm.net фото с сайта eco-turizm.net Теплая погода в высоких широтах Арктики привела к тому, что на Северном полюсе образовывалось озеро, сообщает Росбалт. Образование озера в Арктике подтверждают снимки, сделанные камерой экологической обсерватории Северного полюса. По данным экспертов, в начале июля над большей частью Северного Ледовитого океана температура была на 1-3 градуса Цельсия выше, чем обычно. По данным специалистов Национального центра по изучению снега и льда, вода в скором времени должна снова замерзнуть и превратиться в лед, так как в данный момент формируется Арктический циклон. today.kz