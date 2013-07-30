фото с сайта sko.kz фото с сайта sko.kz В районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области открылось уникальное место отдыха - парк Юрского периода, сообщает официальный интернет-ресурс региона. Торжественное открытие живописного сквера состоялось в селе Новоишимском. Парк разработан в рамках районного инновационного проекта, направленного на повышение привлекательности районного центра. На разбивку сквера из бюджета района выделено 10 миллионов тенге. В общую композицию парка Юрского периода входят семь макетов динозавров, три тира, а также водопад. today.kz