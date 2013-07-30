фото с сайта myfoto.kz фото с сайта myfoto.kz Крупнейший сайт бронирования в рунете Oktogo.ru поделился эксклюзивной статистикой, сообщает Metronews.ru. По данным портала, самым дорогим городом для отдыха в пределах СНГ для россиян является Алматы, где суточное проживание обходится в среднем в более четырех тысяч рублей. Самым дешевым в этом отношении является столица Молдавии Кишинев - 1,8 тысяч рублей. Наиболее популярными направлениями на выходные для россиян являются Киев и Минск. В целом, чаще остальных российские туристы посещают Украину, далее идет Беларусь, а замыкает тройку Казахстан. today.kz