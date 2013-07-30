Атырау. 183 молодых семей подтвердили свою платежеспособность по госпрограмме

По сообщению пресс-службы акима города Атырау, в текущем году по программе «Доступное жилье - 2020» более 700 молодым семьям для определения платежеспособности выданы направления в АО «Жилищный Строительный Сберегательный Банк Казахстана». Из них только 183 семьи подтвердили свою платежеспособность. После принятия на баланс городского отдела ЖКХ законченных объектов документы молодых семей, подтвердивших платежеспособность, будут рассмотрены на заседании комиссии по баллам. Оставшиеся семьи, набравшие наименьшее количество баллов, остаются претендентами на квартиры, сдача которых запланирована до конца текущего года. C заключением комиссии можно будет ознакомиться в городском отделе ЖКХ. Как заверяют в акимате, деятельность комиссии будет максимально прозрачна и объективна.