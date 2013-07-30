Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО приговорил уральского адвоката за совершение мошенничества и его друга за покушение на убийство предпринимателя к различным срокам наказания. - Как было установлено в ходе судебного разбирательства, адвокат и его друг путем мошеннических действии присвоили 260 тысяч долларов США, а также трехкомнатную квартиру в элитном доме Уральска, которые принадлежали одному из уральских бизнесменов, - рассказала корреспонденту портала «Мой ГОРОД». - Деньги были получены подсудимыми от бизнесмена за обещание «разрулить» ситуацию вокруг тяжбы руководства предприятия с банком. Ранее предприниматель получил в банке кредит под залог имущества. Однако ввиду различных обстоятельств не смог погасить займ, в результате банк выставил на торги и продал имущество предприятия. Предприниматель, не согласившись с таким решением, обратился в суд с иском. Однако судебные решения оказались не в пользу него. И тогда помочь в разрешении ситуации в вышестоящих судебных инстанциях вызвался уральский адвокат, который за свои услуги потребовал 300тысяч долларов США. Вместе со своим другом они стали оказывать давление на предпринимателя, незамедлительно требуя денег. По словам Гульмиры КЕНЖИГАЛИЕВОЙ, поскольку ни адвокат, ни его друг ситуацию так не разрешили, к тому же и денег возвращать не собирались, бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Уже в ходе следствия друг адвоката пытался совершить заказное убийство, прибегнув к помощи киллера. Однако преступление не было доведено до конца. Вчера, 29июля специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО признал адвоката виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РК- «Мошенничество» и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Его друга признали виновным по трем статьям уголовного кодекса – «Мошенничество», «Покушение на убийство» и «Приготовление на преступление» и приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с каждого из подсудимых по 19 миллионов тенге. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.