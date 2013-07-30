Напомним, в минувшую субботу заключенные следственного изолятора (УГ 157/1) в знак протеста действиям администрации совершили акт массового членовредительства. Один из них попытался вспороть себе живот, еще семь человек порезали вены. Родственники устроили настоящую осаду СИЗО, утверждая, что над их родными за колючей проволокой издеваются. Кроме того, в субботу дорога, ведущая к следственному изолятору, оказалась заблокированной полицейскими автомобилями. Гражданские авто сюда не пускали, добраться можно было только пешком. Родственники заключенных утверждали, что здесь идут массовые избиения и издевательства над их родными. По словам, в следственном изоляторе была проведена проверка, во время которой были обнаружены запрещенные вещи. Это сотовые телефоны, колющие и режущие предметы. Эту информацию подтвердили и члены общественной наблюдательной комиссии, которые находились в это время на территории учреждения. Как рассказала корреспондентув ходе оперативно-профилактических мероприятий в СИЗО были изъяты запрещенные предметы, и восемь заключенных совершили акты членовредительства, выражая свое недовольство. - Им сразу же была оказана медицинская помощь, раны неглубокие, в настоящее время их состояние удовлетворительное. Информация об избиении и применении сил сотрудниками не соответствует действительности, - отметила руководитель пресс-службы. Также Гульназира МУХТАРОВА сообщила, что в понедельник, 29 июля ситуация вблизи учреждения стабильная, никакого шума не наблюдается. Свидания с родными заключенным предоставляются согласно графику.