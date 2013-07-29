Иллюстративное фото с сайта www.kapital.kz Иллюстративное фото с сайта www.kapital.kz Об этом на заседании общественного совета при ДВД области сообщил начальник административной полиции Сакипкерей САГИШЕВ. К слову общественный совет рассматривал тему формирования «нулевой» терпимости к любым правонарушениям. - Подразделениями ОВД области по реализации принципа «нулевой» терпимости выявлено более 25 тысяч административных правонарушений, - рассказал Сакипкерей САГИШЕВ. - Среди них выявлено 1228 фактов нахождения несовершеннолетних вне дома в ночное время без сопровождения взрослых. За нарушение правил содержания собак и кошек 454 правонарушения, за мелкое хулиганство - 1615, в том числе 406 фактов связаны с загрязнением мест общего пользования. По словам начальника управления, за шесть месяцев 2013 года полицейскими было установлено 1202 факта нарушения тишины в ночное время, кроме того 9504 человека были задержаны за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде, и еще 1778 человек за курение в неустановленных местах. Если у членов общественного совета вопросов к САГИШЕВУ не было, то у начальника ДВД Махамбета АБИСАТОВА их накопилось немало. - Вы просто озвучили статистику которую мог озвучить любой инспектор информационного центра. Почему ничего не сказано об общественном формировании «нулевой» терпимости? Одна полиция с полицейскими и их карательно-репрессивными мерами работает? Вы говорите совет ветеранов, совет женщин, это же все фикция? После этого Махамбет АБИСАТОВ поднимал замначальников РОВД и интересовался, почему в их районах так плохо борются с мелкими правонарушениями. Дальше свой доклад зачитал и.о. начальника УДП Талгат АХАЕВ. Так, по его словам, с начала года сотрудниками дорожной полиции ДВД ЗКО было выявлено более 8 тысяч правонарушений, связанных с распитием алкогольных напитков в общественных местах и выбросом мусора на проезжую часть. Кроме того, за шесть месяцев 2013 года было выявлено 243 автомашин без государственных регистрационных номеров, 17 из них ездили с подложными госномерами  и 1508 автомобилей с тонированными стеклами.