Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, фото mgorod.kz Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, фото mgorod.kz Сегодня, 29 июля, в Бурлинском районном суде состоялось второе слушание по делу директора ТОО «KSS- Buildinq» Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА. На открытом процессе, кроме главных действующих лиц – судьи, прокурора, адвокатов и подсудимого, присутствовали областная и республиканская пресса, родственники МЕНДЫГАЗИЕВА, правозащитник Алпамыс БЕКТУРГАНОВ. В ходе слушания, были опрошены свидетели –бывшие работники компании ТОО «KSS- Buildinq». Они рассказали суду, что работали в «KSS» без заключения трудового договора и пенсионных отчислений. Зарплату получали ежемесячно на руки. Как и на предыдущем слушании, председательствующая судья Лариса ШАМГУНОВА задала вопрос, знают ли свидетели том, что они числились в штате субподрядных организаций «KSS- Buildinq», таких как: ТОО «Гурон плюс», ТОО «Б. М. Коста» и их зарплата составляла 700-800 тысяч тенге. Однако, по словам свидетелей, они работали только в«KSS - Buildinq» и получали зарплату в среднем 50 тысяч тенге. Были также опрошены и директора вышеназванных компаний Ерлан БИМУРАТОВ и Нурлан КУЛМАГАМБЕТОВ. Директора сообщили, что они являются не более чем фиктивными руководителями ТОО «Гурон плюс», ТОО «Б. М. Коста» (к слову, обе компании зарегистрированы в Актобе). Как рассказал КУЛМАГАМБЕТОВ, в 2009 году он остался без работы и его знакомый, по фамилии БАЗАРОВ предложил открыть ТОО и оформить на него. Этим работа директора ТОО «Гурон плюс» и ограничилась. Он ежемесячно получал за свое директорство 50 тысяч тенге и иногда ставил свою подпись на чистых листах бумаги. Всеми остальными делами занимался его знакомый. Фирма специализировалась по строительству и имела подряды в Атырау и Уральске. Только когда компанией заинтересовалась финансовая полиция и был вызван для дачи показаний его директор, стало известно, что оборот ТОО составил 5 миллиардов тенге и заключались договора на крупные суммы(свыше 100 миллионов тенге) с целым рядом организаций и фирм, в том числе и с «KSS- Buildinq». Впрочем, как заявил КУЛМАГАМБЕТОВ, в Аксае он никогда не был, МЕНДЫГАЗИЕВА он совершенно не знает, а все договора заключенные между якобы его компанией и «KSS» подписаны не его рукой. Аналогичная история была рассказана и руководителем ТОО «Б. М. Коста». В суд также были вызваны еще порядка 10 свидетелей из числа работников«KSS», но они не явились. Слушание по делу Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА продолжится 31 июля.