В настоящее время в центре адаптации имеется 12 свободных коек, которые служат местом для ночлега атырауских бродяг. В целом же данное социальное учреждение рассчитано на 50 лиц без прописки, пока же здесь проживают 38 постояльцев. Как рассказал, на ночлег своих постояльцев комната ночного пребывания принимает с 22.00 вечера до 09.00 часов утра. За это время бездомные могут умыться, переодеться, принять пищу и отдохнуть. По словам руководства учреждения, об этом "новшестве" бездомные пока плохо проинформированы, но все же есть двое скитальцев, которые приходят к ночевать постоянно. - Содержание "комнаты ночного пребывания" производится за счет финансирования из местного бюджета. В целом, содержание одного проживающего нам обходится в 500 тенге в сутки. В год же нашему центру выделяется около 34 миллионов тенге. Сюда входит трехразовое питание, обеспечение одеждой, обувью, предметами личной гигиены, - уточнил директор центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства Омиржан ЖУМАНИЯЗОВ. Напомним, что в данном Центре человек имеющий статус "бомж" может находиться 90 дней, в отдельных же случаях его пребывание здесь продлевается до 6 месяцев.