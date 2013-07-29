Комната ночного пребывания для бездомных открылась при центре социальной адаптации лиц без определенного места жительства, - сообщает корреспондент "Мой ГОРОД". В настоящее время в центре адаптации имеется 12 свободных коек, которые служат местом для ночлега атырауских бродяг. В целом же данное социальное учреждение рассчитано на 50 лиц без прописки, пока же здесь проживают 38 постояльцев. Как рассказал директор центра Омиржан ЖУМАНИЯЗОВ, на ночлег своих постояльцев комната ночного пребывания принимает с 22.00 вечера до 09.00 часов утра. За это время бездомные могут умыться, переодеться, принять пищу и отдохнуть. По словам руководства учреждения, об этом "новшестве" бездомные пока плохо проинформированы, но все же есть двое скитальцев, которые приходят к ночевать постоянно. - Содержание "комнаты ночного пребывания" производится за счет финансирования из местного бюджета. В целом, содержание одного проживающего нам обходится в 500 тенге в сутки. В год же нашему центру выделяется около 34 миллионов тенге. Сюда входит трехразовое питание, обеспечение одеждой, обувью, предметами личной гигиены, - уточнил директор центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства Омиржан ЖУМАНИЯЗОВ. Напомним, что в данном Центре человек имеющий статус "бомж" может находиться 90 дней, в отдельных же случаях его пребывание здесь продлевается до 6 месяцев.