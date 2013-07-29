В минувшие выходные прошли очередные матчи 21-тура чемпионата страны по футболу. На стадионе «Мунайшы» встречались местный «Атырау» и «Акжайык» из Уральска. Матч получился нервозным, каждая команда имела моменты для взятия ворот. Но единственный гол в матче на 30-й минуте с 11-метрового забил хорватский полузащитник Родриго АЛВЕС. Уральцы могли спасти матч. В середине второго тайма тот же хорват, водном из игровых моментов попал рукой по лицу футболиста «Акжайыка», уральскому футболисту понадобилась помощь «скорой». Ну, а Родриго АЛВЕСА удалили с поля. «Акжайык» имел реальную возможность сравнять счет в матче. Но «Атырау» сумела в меньшинстве отстоять минимальный счет 1:0. После победы над уральцами ФК «Атырау» чуть исправил свое положение в турнирной таблице, переместившись на 8-ое место, имея в своем активе 24 очка. Команда «Акжайык» замыкает таблицу чемпионата, оставшись на 12 месте с 13-ю очками.