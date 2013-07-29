Сообщение о госпитализации в больницу двух человек, получивших травмы на производстве, на пульт 112 ДЧС поступило 27 июля примерно в 15 часов 55 минут. - ЧП произошло в субботу около 11 часов дня. Рабочие упали с высоты 5 метров при демонтаже строительных лесов на установке-500.3 КТЛ-2 компании "ТШО". Пострадавшими оказались работники ТОО «Денхолм Жолдас», местные жители 36 и 47 лет, - рассказала. После происшествия пострадавших на карете скорой помощи доставили в клинику ТОО «ТШО», затем уже на вертолете в Атыраускую областную больницу. В настоящее время один из пострадавших находится в реанимации, а второй в отделении нейрохирургии с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и повреждение позвоночника.