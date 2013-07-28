Авария произошла примерно в 23.00 по местному времени не доезжая до старого моста через Урал. По словам очевидцев, водитель мотороллера ехал на высокой скорости со стороны 2-й дачной, и, судя по всему, был пьян. - Едва я выехала со 2-й дачной на главную трассу, как меня обогнал "скутер", - рассказывает одна из очевидиц происшедшего. - Мотороллер ехал на большой скорости, в какой-то момент его "повело" и он задел боковое зеркало моего автомобиля, после чего скрылся из вида. Затем, как рассказывают свидетели, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Audi-80". От сильного удара у автомобиля повредился бампер и лобовое стекло, а скутер пришёл в полную негодность. Как утверждают очевидцы, мужчина получил несколько переломов, но оставался в сознании. Говорят, что когда водителя "скутера" забирала карета скорой помощи, он выкрикивал бранные слова в адрес полицейских, приехавших на место ДТП. В "Audi-80" было четверо пассажиров, в том числе и трёхлетний ребёнок. По предварительным данным никто из них не пострадал. В настоящее время мужчина госпитализирован в одну из городских больниц. Подробности аварии выясняются.