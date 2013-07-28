Фото shkolazhizni.ru Фото shkolazhizni.ru Сотрудники Австралийского университета заявили, что вред от употребления бутилированной воды перевешивает пользу. Вывод основан на результатах химического анализа, который выявил высокое содержание в такой воде дезинфицирующих средств, фармацевтических препаратов и других химикатов, сообщает РБК. По словам ученых, эти вещества могут нанести вред здоровью, зачастую даже больший, чем водопроводная вода. Ранее они выяснили, что наибольшую опасность в такой воде представляет бисфенол-А, который используется при производстве пластика. Выделению этого вещества способствует нагрев пластика, если бутылку оставили в теплом месте. В ходе проведенных в США исследований бисфенол-А был обнаружен в моче 95% участников, включая детей и беременных женщин. В ходе опыта на животных Крис Уиндер совместно с коллегами установил, что бисфенол-А может приводить к различным проблемам со здоровьем, включая нарушения в работе репродуктивной системы, щитовидной железы, центральной нервной системы, а также способен вызвать ожирение, гипертонию и диабет. Мнения ученых относительно опасности бисфенола-А для человека расходятся, так как результаты исследований воздействия больших доз какого-либо вещества на животных не всегда свидетельствуют об аналогичном воздействии на человека. Существенным недостатком бутилированной воды считается и ее высокая стоимость: в среднем она обходится потребителю почти в сто раз дороже водопроводной. Также производство пластиковых бутылок способствует загрязнению окружающей среды. Кроме того, рискованным может быть повторное использование пластиковых бутылок из-за вероятности активного размножения бактерий. В связи с этим специалисты рекомендуют тщательно промывать их прохладной водой перед каждым использованием. kursiv.kz