Фото naftacruises.com.ua Фото naftacruises.com.ua Япония добилась в июне рекордной инфляции с ноября 2008 года. Базовые потребительские цены (core CPI), в расчет которых не включается стоимость свежих продуктов питания, увеличились на 0,4%, свидетельствуют официальные данные правительства страны. Это первое повышение показателя с апреля 2012 года, отмечает Росбалт. Аналитики, в среднем, прогнозировали рост на 0,3%. Увеличение было обусловлено, в основном, подорожанием импортных энергоресурсов. В мае потребительские цены в Японии не изменились. Потребительские цены с учетом стоимости свежих продуктов питания выросли в прошлом месяце на 0,2%, эксперты ожидали роста на 0,1%. В мае была зафиксирована дефляция в 0,3%. В то же время цены без учета стоимости топлива и продуктов питания в июне снизились на 0,2%, прогнозировалось их снижение на 0,3%. В апреле текущего года Банк Японии предпринял решительные меры, направленные на борьбу с дефляцией. kursiv.kz