Кубинский певец Роберто Кел Торрес выиграл конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2013" в Юрмале, сообщает newwavestars.music1.ru. За три конкурсных дня кубинец набрал 357 баллов. На один балл от него отстает участница из Грузии Саломе Катамадзе. На третьем месте - Винх Хат, конкурсант из Вьетнама, у которого 354 балла. Казахстанский певец ADAM с 347 баллами занял пятое место. Награждение участников "Новой волны-2013" состоится во время гала-концерта 28 июля. Призовой фонд "Новой волны" составляет 100 тыс. евро. Победитель награждается половиной этой суммы. Участник, занявший второе место, получит 30 тыс. евро, третье место оценивается в 20 тыс. евро. Не обойдется фестиваль и без приза Юрмальской городской думы, приза зрительских симпатий и приза канала "Муз-ТВ". kursiv.kz