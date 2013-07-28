Фото 24.kz Фото 24.kz «Портал Тараса Шевченко». В Мангистаускую область прибыла команда интернет-разработчиков из Киева. Представители Малой академии наук Украины готовят широкомасштабный проект, посвященный 200-летию великого кобзаря. На протяжении года создатели портала будут снимать все, что связано с жизнью и творчеством Тараса Григорьевича Шевченко. В Мангистауской области он провел в ссылке 10 лет. На многих его работах, выполненных акварелью, маслом и карандашом, изображены жизнь и быт казахов. Ученые сходятся во мнении, что именно находясь в степях Мангистау, поэт и художник Шевченко создал свои лучшие произведения. Основная цель приезда разработчиков портала в регион - создать виртуальный тур по музейному комплексу города Форт-Шевченко. До Актау программисты уже побывали в Алматы, где отсняли оригиналы его картин и монумент. Андрей ГОНЧАР, разработчик интернет-проекта «Портал Тараса Шевченко»: - Мы делаем виртуальные панорамы. Это такой интерактивный контент, когда человек может посмотреть какие-либо места, как бы сам управлять камерой, сам управлять своим взглядом, приближать какие-либо объекты, что-то рассматривать, как ему хочется. То есть это эффект присутствия, эффект погружения в те места, где мы находимся. 24.kz