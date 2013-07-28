Фото 24.kz Фото 24.kz В Мангистауской области впервые за 20 лет возрождают птицеводство. На днях там открылась ферма по выращиванию домашней птицы. Предприниматели отказались от использования стимуляторов роста, химических добавок и антибиотиков. Пернатых они кормят только натуральными продуктами. Глава крестьянского хозяйства Тофик Керимов круглосуточно на ферме. Для него птицеводство - занятие новое. О том, как правильно выращивать кур, мужчина узнал в интернете, штудировал сайты и встречался с опытными людьми. Первый блин оказался комом. Суперсовременный инкубатор украинского производства подвел. Из 22 тысяч привезенных из России яиц вылупилась половина. Пришлось делать самодельный птичий «роддом». Тофик КЕРИМОВ, глава крестьянского хозяйства: - Что касается коммуникаций - газификации и электроэнергии - это пока все автономное. По электроэнергии - дизельный генератор, вода привозиться. Пока так. Будем надеяться, что городские власти нам помогут. Цыплятам и двум тысячам кур постоянно меняют свежую воду, и с каждым днем увеличивают рацион из пшеницы, совмещая его с клевером, привезенным из Шымкента. Азат КЕРИМОВ, рабочий: - Утром подъем, в семь часов встаем и начинаем всех кормить. Для нас это не работа, это наслаждение. Ферма занимает площадь в 6 гектаров. По словам предпринимателя Тофика, вся птица выращивается без ГМО-кормов, стимуляторов роста и антибиотиков. Не секрет, что в Мангистауский регион птица завозится из других стран, и качество ее, как говорят специалисты, оставляет желать лучшего. Цель работы этой фермы, чтобы каждый мангистауец смог узнать вкус настоящей домашней птицы и яиц. Тамара СТЕПАНОВА: - Этим цыплятам 21 день. Здесь их около 14 тысяч. Через два три месяца они подрастут и будут готовы на продажу. Птицевод Тофик Керимов, несмотря на трудности, планирует расширить свое хозяйство. Совсем скоро помимо кур-бройлеров здесь будут выращивать кур-несушек. Рядом с фермой строится жилье для персонала, также помещение для зимнего сада. Авторы: Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Мангистауская область, 24 KZ. 24.kz