Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP Датские астрологи назвали лучший в 2013 году день для вступления в брак. Как пишет The Copenhagen Post, по мнению экспертов, жениться лучше всего в 10:35 7 сентября, в субботу. Именно в это время Марс и Венера займут определенное положение на небе, и их влияние благотворно скажется на тех, кто собирается создать семью. Марс и Венера, являясь олицетворением мужской и женской энергии соответственно, якобы гарантируют влюбленным долгую и счастливую семейную жизнь. Объявление астрологов заинтересовало местные власти. Они решили устроить в мэрии акцию, по условиям которой можно прийти и расписаться, заранее не оформляя никаких заявлений. По словам чиновников, они не поддерживают астрологических суеверий, но сама идея специалистов по астрологии показалась им интересной. Тем не менее, некоторые восприняли решение городского совета скептически. Так, например, представитель научно-исследовательского института Хенрик Кристофферсен назвал шаг советников смехотворным. «Совет является частью общественности, это же не кассовая линия в супермаркете. Это нивелирование семейных ценностей», – заявил собеседник издания. Также против кооперации совета и астрологов выступили представители церкви. Власти же в свою очередь заявили, что уважают институт брака и объявили акцию, ориентируясь на запросы самих жителей Копенгагена. 7 сентября 2013 года будет третьим лунным днем. По лунному календарю этот день считается неблагоприятным для бракосочетания.