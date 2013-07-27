Иванишвили согласился взять на работу Кондолизу Райс
Фото: Шах Айвазов / AP Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили опроверг информацию о том, что бывший госсекретарь США Кондолиза Райс станет его советником, отметив, впрочем, что был бы благодарен ей за это. С соответствующим заявлением, как передает «Грузия-Online», глава правительства выступил 25 июля. «Мне бы было приятно, если бы такой политик как Кондолиза Райс стала бы моим советником. Мной бы это приветствовалось», — отметил Иванишвили. Информацию о том, что бывший госсекретарь США может стать консультантом грузинского премьера, 25 июля распространила газета «Известия». По данным издания, Райс предложила помощь правительству Грузии, чтобы новые власти «лучше разобрались в вашингтонской конъюнктуре». «Инициатива использовать ее опыт и знания исходила от самой Райс», — сообщил «Известиям» председатель парламентского комитета Грузии по внешним связям Тедо Джапаридзе. На днях он в составе грузинской делегации встретился с бывшим госсекретарем в Стэнфордском университете (штат Калифорния), где она работает профессором политологии. Кондолиза Райс возглавляла Госдепартамент США при президенте Джордже Буше-младшем с 2005 по 2009 годы. До этого занимала должность советника главы государства по национальной безопасности. Ранее она не раз высказывалась в поддержку президента Грузии Михаила Саакашвили, оппоненты которого сформировали нынешнее грузинское правительство. Бывший госсекретарь также активно участвовала в августовских событиях 2008 года. По признанию Саакашвили, она предупреждала, что ему не стоит ввязываться в войну с Россией. Развитие этого конфликта описано в автобиографической книге Райс «No Higher Honor», которая вышла в свет в 2011 году. lenta.ru