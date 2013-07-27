arestОб этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. По данным пресс-службы областного суда, в поселке Чингирлау 50-летний мужчина избил малолетнюю дочь своих соседей. - Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, зашел к своим соседям попросить воды, - рассказала порталу «Мой ГОРОД» пресс-секретарь суда Гульмира КЕНЖИГАЛИЕВА. - На стук двери в коридор вышла дочь хозяев дома. Девочка сказала, что мамы дома нет, и попросила незваного гостя уйти. В ответ он стал выражаться нецензурной бранью в адрес ребенка. От страха девочка выбежала на улицу и бросила в него палку. Палка до адресата не долетела, зато мужчина, подобрав ее, стал наносить удары девочке. Согласно врачебной справки, девочка получила ушиб мягких тканей поясничной области. На крики о помощи сбежались соседи, которые и вызвали скорую помощь и полицию. Чингирлауский районный суд признал сельчанина виновным в совершении статьи 79-1 КоАП РК- «Противоправные действия,  посягающие на личность, нанесение побоев и насильственные действия  причинившие физическую боль потерпевшей». - Постановлением мужчина привлечен к административной ответственности в виде ареста на 15 суток, -заключила Гульмира КЕНЖИГАЛИЕВА.