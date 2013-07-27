Фото 24.kz Фото 24.kz График поэтапного повышения пенсионного возраста казахстанских женщин представил глава Нацбанка - Григорий Марченко. Увеличение пенсионного возраста начнется с 2018 года. Тогда на заслуженный отдых выйдут женщины пятидесяти восьми с половиной лет, в 2019-ом пойдут на пенсию пятидесяти девятилетние, в 2020-ом году те, кому исполнилось 59 с половиной, и далее по нарастающей. Каждый последующий год пенсионный возраст будет увеличиваться на 6 месяцев. Таким образом, на пенсию в 63 года выйдут женщины, родившиеся в 1964 году. 24.kz