Фото 24.kz Фото 24.kz В Казахстане признали cмешанные боевые единоборства (ММА) как вид спорта. Теперь на официальном уровне Федерация ММА готовит спортсменов для участия в мировых турнирах. Об этом на пресс-конференции рассказал основатель данной организации Анатолий Ким. Для развития этого популярного и в то же время молодого для страны вида спорта в Казахстан приехал известный спортсмен, многократный победитель турниров и главный судья соревнований Всемирной ассоциации смешанных боевых единоборств (WMMAA) Радмир Габдуллин. В ближайшие несколько дней он встретится с казахстанскими спортсменами и проведет для них мастер-классы. Стоит отметить, что отечественной Федерацией ММА уже в конце августа будет организован первый в истории Казахстана чемпионат страны по смешанным боевым единоборствам. Радмир ГАБДУЛЛИН, главный судья соревнований Всемирной ассоциации смешанных боевых единоборств (WMMAA): - У вас очень хороший человеческий ресурс, большой потенциал у спортсменов. Самое главное - огромное и непреодолимое желание достигать больших побед не только на ринге, но и в жизни. 24.kz