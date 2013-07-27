Фото 24.kz Фото 24.kz Президент США Барак Обама устроил ифтар - традиционный ужин для мусульман, которые держат пост во время священного месяца Рамадан. Мероприятие было организовано в государственном обеденном зале Белого дома. На ифтаре присутствовали конгрессмены, послы мусульманских стран, а также были приглашены видные американцы-мусульмане. Обама произнес традиционное приветствие «Рамадан карим!», после чего все приступили к еде. По словам президента США, мусульмане внесли вклад в строительство Америки в буквальном смысле этого слова. 24.kz