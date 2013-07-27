Мир глазами уральцев - Черногория

Навсегда покинуть родную страну, строить новую жизнь за тысячи километров от привычных мест… Безусловно, для всего этого нужна смелость и веские причины. У Дмитрия и Евангелины ЮДИНЫХ нашлось и то и другое. Ещё не прошло и года, как Дима и Ева уехали жить в Черногорию, а впечатлений уже набралось очень и очень много… В ЧЕРНОГОРИЮ ЕДУТ РОССИЯНЕ. Казахстанцев здесь мало. Можем назвать только себя, Ивана (он тоже из Уральска) и ещё один знакомый лет 10 назад из Павлодара сюда перебрался. Говорят, в прошлом году какой-то из Алматы приезжал, но не прижился, уехал. К ПРИЕЗЖИМ ЗДЕСЬ ОТНОСЯТСЯ ХОРОШО. Здесь вообще народ очень дружелюбный. Главное быть предельно вежливым с людьми, но это, по-моему, везде так. Есть такая цитата "Хороший сосед больше, чем брат, он и от пожара спасёт и от потопа, а, если что и полицию вызовет и скорую помощь". Так вот, это про Черногорию. ОДИН ЧЕРНОГОРЕЦ РАССКАЗЫВАЛ, что, прежде, чем купить дом, прежде, чем отдать за него деньги, он обошёл всех смежных с его будущим участком соседей: так, мол, и так, я такой-то и такой-то, хочу здесь жить со своей семьей. Хочу, чтобы мы были хорошими соседями и оставались приличными людьми. Я готов всегда прийти вам на помощь и того же ожидаю от вас. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, СТОИТ ЛИ ЖИТЬ В ЧЕРНОГОРИИ, НУЖНО ПРОБЫТЬ ЗДЕСЬ ХОТЯ БЫ ГОД. Прочувствовать менталитет, жизненный уклад. Балканы не то место, куда стоит соваться со «своим уставом». Вы или принимаете существующий здесь порядок вещей или возвращайтесь домой. Да, можно продать квартиру в Казахстане и приехать сюда. И на покупку жилья хватит, и на первое время тоже. Главное понять, нужно ли тебе это? ПОКУПКА ДОМА ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ И ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИРЫ. За 50 тыс. евро вы можете купить вполне приличный дом площадью около 120 кв.м. ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧИТЬ НЕ СТОЛЬКО СЛОЖНО, СКОЛЬКО ДОЛГО. Во-первых, ты должен в течение пяти лет ежегодно получать разрешение на временное место жительства (или как здесь говорят «боравак»), для этого нужно иметь, либо свою фирму, либо официально работать. За пять лет ты можешь выезжать из страны не более чем на полгода. Затем ты имеешь право подать на ПМЖ, с условием, что ни разу не просрочил получение временного места жительства. В статусе ПМЖ можно покидать страну на три месяца за год. И так еще пять лет. И через 10 лет гражданство у тебя в кармане. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В ЧЕРНОГОРИИ ОСТАЁТСЯ ДОСТАТОЧНО НИЗКИМ. Но здесь потрясающие дороги и неразбавленный бензин. Автомагистрали строятся с поражающей быстротой и качеством. Я как-то видела толщину асфальта в разрезе, (проводились дорожные работы), и не совру, если скажу, что его высота была более 10 см. Здесь нет понятия «разбитая дорога», для них это вообще отсутствие асфальта где-нибудь глубоко в горах, где никто не живет. МЯСО ЗДЕСЬ ПРОСТО ИЗУМИТЕЛЬНОЕ. Его качество в разы превосходит то, что продается на рынке в Уральске, а цена во много раз меньше. Никогда не бывает лежалого пару дней, с душком, старого, «резинового» мяса. К примеру, можно купить килограмм свежей свиной корейки, без костей, сала, кожи за 600тг. Свежайшую ягнятину (именно ее, а не баранину) за 1000тг. РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ ДОРОГИЕ. И это несмотря на близость моря. Хотя за килограмм свежих огромных креветок не жалко отдать 2000тг. РУССКИЕ В ЧЕРНОГОРИИ – СТАРШИЕ БРАТЬЯ. Русские работают, создают рабочие места. И еще, если ты русский, значит, ты богат. Это аксиома. Тут ты их не переубедишь. ЗДЕСЬ НЕТ БОМЖЕЙ. Вообще. Ни одного не видела. Не валяются полупьяные люди под заборами. Не роются по помойкам. Если мужчина что-то ищет в мусоре, то он трезвый, чисто одетый, как правило, на мопеде. И ищет он пригодные к использованию вещи, что в хозяйстве ещё пригодится. В ЧЕРНОГОРИИ НЕТ БОЛЬШОГО СОЦИАЛЬНОГО РАЗРЫВА. Очень богатые — это в основном приезжие россияне, которые скупают здесь виллы, швартуют яхты (отсюда и аксиома про русских). РУССКИЙ ЯЗЫК ЗДЕСЬ ЗНАЮТ МНОГИЕ, в основном старшее поколение, которое застало СССР. Большое количество туристов из России повлекло интерес к русскому языку у молодежи. В кафе языкового барьера вообще не возникает. В общем, все люди так или иначе связанные с туризмом, знают русский. О КАЗАХСТАНЕ ЗНАЮТ НЕ МНОГО. В основном то, что Казахстан был когда-то в составе СССР. Но не считают (как некоторые россияне), что мы в юртах живём и на верблюдах катаемся. Когда я говорю про Казахстан, то обозначаю положение Каспийским морем. Собеседник кивает головой и спрашивает: «Велика ли держава?». Отвечаю, что мол, у нас область, как вся ваша страна. Не верит. ЧЕРНОГОРСКАЯ КУХНЯ – ЭТО НЕЧТО! Мясо! Много мяса! Это и нежнейший негушский стейк (из свинины, выращенной в поселке Негуши). Мясо «печёно под сачем» - запечённое в углях мясо с овощами, чеваппи - маленькие колбаски из рубленного мяса, плескавици — широкие с ладонь котлеты с сыром, чорбы (густые супы, почти пюре). В ЧЕРНОГОРСКОМ КАФЕ РАЗМЕРЫ ПОРЦИЙ ПОРАЖАЮТ ВЕЛИЧИНОЙ. И за вполне невысокую цену. В одно горячее блюдо будет входить и гарнир, и салат, и хлеб. Но это только в черногорском кафе. Если вы попали в итальянское, французское, русское заведение, такого обилия не ожидайте. ВЫПИВАТЬ ЗДЕСЬ ЛЮБЯТ, НО НЕМНОГО. Потягивая рюмку ракии, говорят о погоде, хвастаются своим домом, детьми. Ракией называется крепкий алкогольный напиток от 40 до 70 градусов, выдержанный в дубовой бочке. Она может быть сделана из винограда («лоза»), айвы («дуня»), сливы («сливовица»). Также ракию гонят из груши, яблок, персиков, черешни, инжира, шелковицы, можжевельника. Многие готовят ракию дома. ОДНА ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕРНОГОРЦЕВ – ИХ НЕСПЕШНОСТЬ. Существуют даже заповеди черногорцев: 1. Люби кровать свою, как самого себя. 2. Если увидишь кого-то, кто отдыхает, помоги ему. 3. Отдыхай днём, чтобы ночью спать. 4. Если захочешь поработать, сядь, отдохни. Увидишь - это пройдет. Если видишь что кто-то ест и пьёт - присоединяйся к нему, если видишь, что кто-то работает - беги от него. По сути это шутка, в которой большое количество правды. Хотя, при всем этом, черногорцы очень трудолюбивы. Все доводят до конца, если взялись. Фото из архива Дмитрия и Евангелины ЮДИНЫХ