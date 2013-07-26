Фото с сайта freetonik.com Фото с сайта freetonik.com Дата празднования дня города назначена на 14 сентября. Об этом корреспонденты портала "Мой ГОРОД" сообщили в городском акимате. На сегодняшний день принимаются предложения и идеи о проведении мероприятий в этот день. В первых числах августа будут известны задумки на проведение праздника. Как стало известно, основная часть мероприятия по традиции пройдет вечером на площади Абая. Там для уральцев выступят как местные исполнители, так и известные звезды казахстанской эстрады. Также на торжество приедут гости из России. На день города будет открыто несколько объектов и проведены спортивные мероприятия. Специально ко дню города планируется выпустить книгу об истории Уральска.