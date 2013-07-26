- По области зарегистрировано 467 кандидатов, - рассказала Найля ГАЛИЕВА. Всего акимами районов были представлены 473 кандидата, но 6 кандидатов еще до регистрации сняли свои кандидатуры по собственному желанию. Случаев, когда кандидатам было отказано, в нашей области не было. В ЗКО выборы пройдут в 151 сельском округе и поселке. К слову, 23 июля закончилась регистрация кандидатов в тех районах, где выборы назначены на 7 августа. Там где выборы запланированы на 9 августа, кандидаты могли зарегистрироваться еще и 24 июля. - Для удобства выборы сельских Акимов были поделены на два дня 7 и 9 августа, - говорит секретарь облизбимкома. - В ЗКО 7 августа выборы пройдут в Букейординском, Жангалинском, Таскалинском, Чингирлауском, Сырымском, Каратобинском и Жанибекском районах. В остальных районах и в Уральске выборы пройдут 9-го.