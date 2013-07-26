Фото vseneprostotak.ru Фото vseneprostotak.ru Власти трех южных штатов, где выпали неожиданные осадки, объявили чрезвычайное положение Жители 87 городов во трех южных штатах Бразилии увидели снег и ледяной дождь. Температура в этом регионе страны, для которой характерен жаркий климат, опустилась ниже нуля градусов по Цельсию. В некоторых населенных пунктах похолодало даже до минус семи градусов. Об этом сообщает агентство MercoPress со ссылкой на данные Национального метеорологического института. По его сведениям , это первый случай выпадения снега в истории Флорианополиса, столицы штата Санта-Катарина, где от переохлаждения скончался бездомный. Чиновники города Куритиба, столицы штата Парана, в свою очередь, заявляют, что это первый снег за последние 38 лет. Снег также выпал в южном штате Рио-Гранди-ду-Сул, там из-за морозов погибли еще два человека. Власти штатов, где выпали неожиданные осадки, уже объявили чрезвычайное положение. С целью недопущения несчастных случаев в школах занесенных снегом штатов были отменены занятия. Кроме того, из-за погоды были перекрыты некоторые федеральные трассы. Осадки в виде снега — действительно редкое явление для Бразилии. Он выпадает в небольшом количестве только в некоторых городах страны, которые расположены в гористой местности. По данным синоптиков, причиной такой аномальной для Бразилии погоды является полярный ветер. Предполагается, что такая погода продержится до конца текущей недели. bfm.ru