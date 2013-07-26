Фото felbert.livejournal.com Фото felbert.livejournal.com Целевой аудиторией телеканала должны стать собаки, которых хозяева часто оставляют дома одних Первый в США круглосуточный телеканал для собак под названием DOGTV начинает общенациональное вещание в августе, сообщает Reuters. Целевой аудиторией телеканала должны стать собаки, которых хозяева часто оставляют дома одних. Канал запускает американская спутниковая телекомпания DirecTV. исполнительны директор израильской компании DOGTV Гилад Нойманн считает, что телеканал не просто развлечение для собак. Он поясняет, что псам скучно, многие из них страдают от сепарационной тревоги. Контент телеканала разработан при участии экспертов в области психологии собак, а также ветеринаров и защитников прав животных. Собакам будут показывать специальные изображения и видеоролики. Они будут успокаивать зрителей. В начале года телеканал DOGTV начал вещание в Израиле и некоторых штатах США. В настоящее время компания рассматривает возможность создать телеканал для домашних кошек. bfm.ru