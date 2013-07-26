Сотрудники дорожной полиции разъясняли воспитанникам детского дома, как следует вести себя на дорогах. Полицейские приготовили для детей театрализованное представление, а также пригласили артистов эстрадно-цирковой группы. Клоуны развлекали детей различными номерами. Также были проведены различные конкурсы и игры на знание правил дорожного движения, по результатам которых лучшему знатоку ПДД подарили велосипед. - Все мы являемся участниками дорожного движения, - сказала инспектор УДП ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Не исключение и дети, живущие здесь, в детском доме: они часто выезжают, передвигаются по областному центру. Я предполагала, что ребята плохо знают правила дорожного движения, но оказалось, что знают очень хорошо.