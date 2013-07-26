polВчера в областном детском доме прошла благотворительная акция от управления дорожной полиции ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сотрудники дорожной полиции разъясняли воспитанникам детского дома, как следует вести себя на дорогах. Полицейские приготовили для детей театрализованное представление, а также пригласили артистов эстрадно-цирковой группы. Клоуны развлекали детей различными номерами. Также были проведены различные конкурсы и игры на знание правил дорожного движения, по результатам которых лучшему знатоку ПДД подарили велосипед. - Все мы являемся участниками дорожного движения, - сказала инспектор УДП ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Не исключение и дети, живущие здесь, в детском доме: они часто выезжают, передвигаются по областному центру. Я предполагала, что ребята плохо знают правила дорожного движения, но оказалось, что знают очень хорошо. Фото Оксаны КАТКОВОЙ