Фото: thelocal.de Фото: thelocal.de Немецкий полицейский во время дежурства заметил на дороге машину без крыши, полную воды, и начал преследование. Инцидент произошел в Айбенштоке в Саксонии, в воскресенье, 21 июля. Об этом пишет The Local. Когда водитель и компания его приятелей заметили сотрудника правоохранительных органов, они рванули на ближайшую стоянку. Припарковав свой автомобиль-бассейн, мужчины, одетые лишь в плавки, бросились бежать. Они пересекли русло пересохшей реки и встали на противоположном от стоянки берегу. Опасаясь, что компания может вернуться и уехать на своей необычной машине, полицейский, подоспевший к парковке, спустил шины, а также вывел из строя провод корпуса свечи зажигания и стал ждать подмогу. Через некоторое время водитель машины вернулся к ней, чтобы забрать из багажника вещи. Ему позволили это сделать, однако велели сдать кровь на анализ. Как отмечает издание, 27-летний водитель был пьян. При этом он отрицал, что управлял незарегистрированной машиной. Полиция взялась за расследование случившегося. Машину-бассейн пьяные немцы сделали из BMW, сняв с автомобиля крышу, украсив его деревянными досками и искусственными цветами. Воду в машину они налили, предварительно оборудовав салон непромокаемым поддоном. lenta.ru