Вновь Актобе пережил футбольный ажиотаж – желающих посмотреть живьем игру с норвежцами было хоть отбавляй, а вот билетов… Несколько дней давки у касс, поиски лишнего билетика, и вот счастливцы заполнили трибуны Центрального. Как и в прошлом году в игре с бельгийским «Генком», на трибунах, как только команды вышли на поле, все как один подняли над собой листы белого и красного цветов. И вновь модуль-шоу получилось на славу. Хозяева с первых минут были заряжены на борьбу и предложили гостям из прохладной Норвегии высокие скорости в жаркий актюбинский вечер. После первых же двух атак в составе гостей нашлись измученные жаждой. Тактика высокого стартового темпа принесла свои плоды, и актюбинцы смогли забить быстрый гол. Петр Бадло выбросил мяч из аута на Гейнриха, Александр тут же пасом отправляет Давыдова к воротам «Хедда». Сергей мастерски разобрался с оппонентом, уложил вратаря на газон и отправил «пятнистого» в ворота – 1:0! Трибуны неистово поддерживали и гнали вперед свою команду. Будь поточнее в завершении атак подопечные Владимира Никитенко, игра была бы сделана уже в первом тайме. Но защита гостей сдерживала натиск как могла, да и голкипер норвежцев был хорош. Чего стоит только его сэйв после удара Тимура Кападзе с убойной позиции! Но были моменты, когда актюбинцы не могли удержаться от игры пяткой, что не только не принесло успеха, но и могло спровоцировать опасные моменты у ворот Андрея Сидельникова. Но страж ворот «Актобе был безупречен. Несколько раз наш кипер совершал сэйвы, за что заслуженно срывал овации трибун. Как, впрочем, и Роберт Примус, здорово отыгравший этот поединок. Хотя, как говорится, в этот вечер хороши были все. Вот только к концу тайма высокий стартовый темп дал знать о себе – игроки уже были не так активны. Перерыв подоспел вовремя. Во втором тайме гости несколько подкорректировали игру, немного перестроились, но продолжали все так же обороняться большими силами, в два «эшелона». Но контратаковать не бросили. Разумеется, все ждали второго гола. И он случился на 60-й минуте. Марат Хайруллин своей левой сделал передачу на ближнюю штангу, а там Сергей Давыдов головой переправил мяч в дальний угол – 2:0! Теперь главной задачей хозяев было не пропустить. И в то же время не мешало бы и третий загнать – так, для спокойствия и страховки от «несчастного случая». И третий мог бы залететь вы ворота потомков викингов – Кападзе вышел один на один, уложил вратаря, но мяч слишком сильно ушел в сторону. К тому же, «круглый» еще и укатился от ноги Тимура за лицевую линию. Тревога присутствовала каждый раз, когда норвежцы в концовке встречи снабжали свою переднюю линию длинными пасами. Но «Актобе» довел дело до победы и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.