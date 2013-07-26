Областная акция по набору добровольцев, желающих отслужить в армии контрактной основе, длится уже больше двух месяцев. За это время в пункты приема заявлений успело обратиться свыше 500 человек. - От министерства обороны в этом году к нас поступило 200 заявок на контрактников. Главные требования к желающим отслужить - хорошие физические показатели, отсутствие судимости, среднее специальное или высшее образование, - рассказал. Отметим, что пунктов приема заявлений от граждан в настоящее время действует три: по одному при областном и городском военкоматах, еще один - передвижной. По словам военнослужащих, именно последний пункт является самым эффективным при наборе контрактников, потому как в военкоматы горожане идти просто напросто ленятся. В частности, в минувший четверг передвижной пункт приема расположился на территории железнодорожного вокзала. В этот день за консультацией к военным обратилось около 80 человек. - К сожалению, не все желающие будут приняты на воинскую службу, всем обратившимся предстоит заполнить анкеты, пройти психологические тесты, другими словами - отбор будет очень жестким, мы выберем только лучших из лучших, - заключил полковник Сейткерим АРАПБАЕВ.