Иллюстративное фото с сайта proufu.ru Иллюстративное фото с сайта proufu.ru С 1 августа в Уральске начнет действовать две ярмарки. Об этом сообщили корреспондентам портала «Мой ГОРОД» представители отдела предпринимательства. - Ярмарка сельхозпродукции даст возможность сельчанам продавать свою продукцию без посредников, - рассказывает и.о. руководителя отдела предпринимательства Ринат ШАУЕНОВ. - Эта ярмарка будет устроена по улице Кердери, рядом с центральным рынком. Здесь будут торговать продукцией со всех районов области. Ярмарка будет действовать с 1 августа по 1 ноября текущего года. Вторая ярмарка будет организована по улице Д.Нурпеисовой, бывшая Театральная. Здесь родители смогут приобрести все необходимое для своих детей на школьный период. Школьная ярмарка расположится на Уральском «Арбате» с 1 августа по 10 сентября.