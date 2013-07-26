Муслим УНДАГАНОВ Муслим УНДАГАНОВ Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили на брифинге в департаменте финансовой полиции по ЗКО, который состоялся 26 июля. Напомним, что финансовая полиция совместно с КНБ РК возбудили ряд уголовных дел в отношении бывшего начальника управления туризма, физической культуры и спорта ЗКО Муслима УНДАГАНОВА и его подчиненных. В период 2009-2012 годов Муслим УНДАГАНОВ вместе со своими подчиненными, в составе организованной группы, похитили из бюджетных средств более 200 миллионов тенге. - На сегодняшний день в этом деле осталось 4 подозреваемых,- говорит начальник отдела по коррупционным преступлениям Арна МЫРЗАГУЛОВ,- Остальные обвиняемые отпущены из-под стражи за содействие следствию. Сам Муслим УНДАГАНОВ никаким образом со следствием не сотрудничает. За первые 6 месяцев текущего года количество выявленных коррупционных преступлений возросло на 15%. Основная их часть приходится на факты взяточничества - 14 уголовных дел, присвоение и растраты вверенного государственного имущества - 13, мошенничества, совершенного с использованием служебного положения - 19, злоупотребление должностными полномочиями -7.