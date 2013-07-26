Трагическая авария произошла сегодня примерно в 17.00 по местному времени на проспекте Жангир хана при повороте на уральскую птицефабрику (неподалёку от Свистун-горы). По словам очевидцев, автомобиль "УАЗ" двигался по проспекту Жангир хана и в это время со второстепенной дороги на большой скорости выехал "ВАЗ 21014", водитель которого не справился с рулевым управлением и допустил столкновение. По предварительной информации в результате ДТП погибла пассажирка автомобиля "УАЗ" 1949 года рождения. Также от столкновения пострадала пятилетняя девочка, которая была доставлена в больницу. Подробности выясняются.