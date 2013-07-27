фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz Глава государства Нурсултан Назарбаев принял председателя Национального Банка Республики Казахстан Григория Марченко, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента. Марченко сообщил об основных макроэкономических показателях и ситуации на валютном рынке. Глава государства отметил, что в настоящее время, учитывая объемы золотовалютных резервов, а также темпы развития отечественной экономики, нет никаких оснований для девальвации национальной валюты, подчеркнув при этом необходимость продолжения работы Нацбанка в прежнем режиме. Председатель Национального Банка проинформировал, что по всем сегментам финансового рынка наблюдается устойчивый рост, а уровень инфляции за период с июля 2012 года по июль текущего года составил 5,9%, и находится ниже запланированного коридора 6 - 8%. По итогам встречи гава государства дал ряд конкретных поручений по обеспечению стабильности финансовой системы и сохранению темпов развития экономики.