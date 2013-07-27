фото с сайта primeminister.kz фото с сайта primeminister.kz Сегодня в  Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Серика Ахметова состоялось очередное заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, передает primeminister.kz. В повестке дня рассматривался вопрос о выборе нового логотипа выставки. Членам Госкомиссии были представлены два варианта, отобранные в ходе народного онлайн-голосования. Напомним, с 9 по 22 июля текущего года на популярных Интернет-ресурсах и в социальных сетях казахстанцы имели возможность отдать свой голос за один из семи представленных логотипов. Так, по итогам голосования определилось два лидера – «Зеленая энергия» и «Энергия ветра». Решением Госкомиссии утвержден новый логотип Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане - «Энергия ветра». Кроме того, на заседании рассмотрен ряд вопросов, по которым Главой Правительства даны соответствующие поручения. today.kz