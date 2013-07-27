фото с сайта creditnow.biz фото с сайта creditnow.biz Казахстанским студентам будут выдавать беззалоговые кредиты на образование под гарантию Финансового центра Минобразования, сообщает primeminister.kz. "Абитуриенты, которые не смогли стать обладателями образовательного гранта, или студенты, столкнувшиеся с проблемой отсутствия средств во время своего обучения, могут воспользоваться образовательным кредитом под гарантию государства для оплаты своего обучения. На сегодня нашими партнерами являются 4 банка, которые выдают образовательные кредиты под гарантию Финансового центра Министерства образования и науки РК", - сказала председатель центра Забира Оразалиева. При этом она отметила, что гарантия зависит от уровня успеваемости соискателя: чем выше будет успеваемость, тем выше будет гарантия центра. Напомним, на сегодняшний день образовательные кредиты предоставляются студентам банками второго уровня на разных условиях от 9% сроком до 17 лет. today.kz