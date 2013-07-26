Фото yvision.kz Фото yvision.kz В Новосибирской области с 26 по 28 июля пройдут Дни казахского кино, - пишет Казинформ со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Новосибирской области. «Акция «Дни казахского кино» - это уникальная возможность познакомиться не только с классическими образцами казахского кино, вошедшими в «золотой» фонд отечественного киноискусства, но и современными киноработами, созданными молодыми кинематографистами», - говорится в сообщении пресс-службы. Дни казахского кино проводятся в сибирском регионе при поддержке министерства культуры Новосибирской области. «Целью Дней казахского кино является развитие и укрепление всесторонних культурно-гуманитарных связей с соотечественниками, проживающими в ближнем и дальнем зарубежье», - отмечается в сообщении. kursiv.kz