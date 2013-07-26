Фото 24.kz Фото 24.kz Вашингтон направил официальное письмо в Москву с просьбой не выпускать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена из транзитной зоны в аэропорту Шереметьево. Накануне Сноуден должен был получить справку из Федеральной миграционной службы России, которая позволила бы ему, наконец, выйти из московского аэропорта. Однако, по словам адвоката Анатолия Кучерина, который помогает Сноудену, заявляет, что его документы о предоставлении убежища в России все еще находятся в стадии рассмотрения. Это может занять около трех месяцев. Эдвард Сноуден уже более месяца пребывает в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Гонконга. Его американский паспорт был аннулирован. 24.kz