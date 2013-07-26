Фото inosmi.ru Фото inosmi.ru На машиниста поезда, который на днях разбился в Испании, завели дело. Однако официальных обвинений ему еще не предъявлено. Власти продолжают расследование инцидента. Суд постановил допросить машиниста прямо в госпитале, где он сейчас находится под стражей. Оказалось, что мужчина проработал в железнодорожной компании около 30 лет. Также стало известно, что в полицию передан «черный ящик» потерпевшего крушение состава, и скоро он будет расшифрован. В результате крушения поезда у станции Сантьяго-де-Компостела погибли около 80 человек, свыше 140 получили ранения, 20 до сих пор в крайне тяжелом состоянии. Позже машинист признал, что сильно превысил скорость. 24.kz