У нового метода выявления рака три основных плюса: скорость, точность и дешевизна. Причем, для него не нужно покупать новое дорогостоящее оборудование. Ученый просто изменил концепцию поиска болезни. Дияс МЫРЗАКОЖА, академик, доктор химических наук: - Самым главным методом определения онкологических заболеваний является онкомаркеры. В нашем же случае речь идет о нанотехнологиях - мы берем молекулу альбумина, модифицируем ее молекулой жирной кислоты, и после этого смотрим спектр электронного парамагнитного резонанса. В этом случае, по сдвигу этого спектра мы можем судить о наличии у человека депрессии или же онкологического заболенивая. Методы, которыми врачи пользуются сегодня, дают результат с точностью до 60%. Новый способ гарантирует точность свыше 93%. Пятый год в Казахстане проводятся массовые обследования женщин на два вида рака: шейки матки и молочной железы. А значит, тысячи пациентов сдают анализы. Изобретатель уверен - его метод поможет государству не только спасти больше людей, но и сэкономить. Дияс МЫРЗАКОЖА, академик, доктор химических наук: - Достоинство этого метода - это его стоимость. Она очень низкая - около 10 евро. Это очень полезная и очень нужная вещь для государства. Так как речь идет о скрининговых исследованиях. Чем раньше у человека обнаружится это заболевание, тем дешевле будет - как государству, так и человеку, его вылечить. Анализ делается всего 10-15 минут. Этот метод диагностики уже в течение года испытывают в одной из частных клиник Алматы. И видят за ним будущее. Светлана ЕЛЕУСИЗОВА, врач-гематолог: - Мы надеемся, что в последующем наши научные исследования можно будет внедрить в практическую медицину и это нам даст очень хорошие результаты - это будет более эффективно и более экономично для страны в целом. Осенью статья о новом методе выявления рака выйдет в одном из самых цитируемых научных журналов мира. Изобретатель уверен, что она получит широкий резонанс. Авторы: Татьяна Напольская, Николай Кишенин, Алматы, 24 KZ.